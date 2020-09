Covid-19, Gori: “Questa volta eviteremo situazioni critiche, ecco perché” 

Covid-19, il dottor Andrea Gori rassicura tutti. Intervistato dal Corriere della Sera, il medico spiega perché non c’è da preoccuparsi troppo adesso e soprattutto perché la seconda ondata non sarà come la prima.

Coronavirus in Italia, la situazione al momento è seria ma non critica o preoccupante. Non ancora almeno. A riferirlo è il dottor Andrea Gori, primario di Infettivologia al Policlinico di Milano, intervenuto quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera. L’esperto ha infatti rassicurato a proposito dei nuovi casi dovuti dalle vacanze e dai rientri dall’estero, anche se la situazione è ovviamente non da sottovalutare e da tenere sotto stretta osservazione.

Covid-19, parla il dottor Andrea Gori

“Le vacanze hanno generato un aumento dei casi. Sono i giovani ad aver creato questa nuova mini onda di contagio. Possiamo rimanere tranquilli se loro capiranno quanto possono essere elemento di rischio, senza portare i focolai in casa”, spiega il professore. Ma sono due i motivi che ci farebbero stare ancora tranquilli: da una parte una media contagiati ancora bassa rispetto ai mesci scorsi, dall’altra la preparazione delle strutture mediche sempre in confronto con quanto vissuto.

“La dimostrazione che in Italia si sta facendo un buon lavoro è il numero dei tamponi sempre più alto che si processa ogni giorno. Il lavoro di tracing istantaneo è la vera arma del territorio”, spiega il dottor Gori. Bisogna dunque continuare su questa scia, individuando e tracciando subito i nuovi casi e realizzando diagnosi rapide che permettono il non diffondersi della pandemia.

Ora però attenti all’autunno: “Nei mesi invernali i casi potranno aumentare. Ma la cosa importante è che questa crescita sia endemica e non epidemica. Così sarà assolutamente gestibile. Il lavoro sul territorio ci sta aiutando a filtrare i casi”, spiega l’esperto. Ma ci sarà una grossa differenza questa volta: “Quella lezione ce la portiamo dentro tutti. Gli ospedali hanno cambiato pelle e ora possono salvaguardare le attività extra Covid, compreso il pregresso non smaltito durante la fase critica. Non aspettiamo di non avere più posti. Man mano che ci si avvicina a soglie diverse, sappiamo cosa riaprire e riorganizzare, dal Pronto soccorso ai reparti più critici”.

