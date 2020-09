Covid-19, l’appello di Papa Francesco: “Il vaccino deve essere per tutti”. Il Pontefice sottolinea l’importanza di non creare discriminazioni in ambito farmaceutico in un momento così delicato per il mondo

In questo momento di pandemia globalizzata gli occhi del mondo sono rivolti alla ricerca del vaccino per il Covid-19. Dagli Stati Uniti alla Cina, passando per la Russia, tutti stanno cercando di trovare la cura che garantirebbe finalmente di tornare alla normalità. Il problema però, come già sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non sarà solo trovarlo ma renderlo disponibile per l’intera popolazione mondiale. Questo potrebbe creare una discriminazione economica tra i Paesi che potranno ripartire prima e quelli che dovranno attendere di più. Un pericolo che ha sottolineato nelle ultime ore anche Papa Francesco, ricevendo nell’Aula Paolo VI la Fondazione “Banco Farmaceutico” in occasione del ventennale della nascita.

“Va combattuta la povertà farmaceutica e fare in modo che il vaccino sia universale. Sarebbe triste se si desse priorità ai ricchi o se diventasse proprietà di singole nazioni“.

Covid-19, l’appello di Papa Francesco: “Il vaccino deve essere per tutti”

Il Papa ha voluto ribadire che proprio in un momento così delicato sarebbe il caso di lasciare da parte gli interessi personali per aiutare la collettività che sta soffrendo.

“Anche al di là del coronavirus chi vive nella povertà è impossibilitato a curarsi perchè non ha accesso ai farmaci. Dobbiamo evitare che questo accada. C’è la possibilità di curare tutti e occorre farlo per non creare un’ingiustizia e una discriminazione“.

Poi Francesco lancia un appello molto sentito: “Vi propongo di globalizzare la cura. Uno sforzo comune per arrivare a definire dei farmaci efficaci che possano giovare a tutta la popolazione mondiale. Dobbiamo fare un passo avanti e trovare una soluzione che vada bene per tutti“.

Un richiamo all’operato delle case farmaceutiche che proprio in questo momento storico stanno assumendo un ruolo vitale.

