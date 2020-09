Coronavirus, Asl Foggia: “8 nuovi casi in una residenza per anziani”

Il direttore della Asl di Foggia ha dichiarato che all’interno di una struttura per anziani, sono stati riscontrati otto nuovi casi di coronavirus.

Vito Piazzolla, direttore dell’Asl di Foggia ha annunciato che all’interno di una residenza per anziani, otto persone sono risultate positive al coronavirus.

Piazzolla ha dichiarato che “immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. Il servizio di Igiene sta ricostruendo la catena dei contatti. Oggi pomeriggio saranno sottoposti al tampone i restanti ospiti e tutto il personale per un totale di 80 persone. La rete anti Covid della Asl Foggia è attiva anche con le Usca per l’assistenza a domicilio dei pazienti positivi, e con l’unità del servizio di Malattie dell’Apparato Respiratorio qualora ve ne fosse la necessità”.

