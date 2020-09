Dalla giornata di ieri, i fan della saga di Call of Duty hanno potuto metter mano all’Alpha di Black Ops Cold War. Ecco come giocarci

Una notizia quasi improvvisa, ma che sicuramente ha fatto molto piacere a tutti i fan di Call of Duty. La saga, tornata alle luci della ribalta grazie alla modalità Warzone, è pronta a stupire ancora tutti col nuovo titolo Black Ops Cold War. Durante l’evento di presentazione di PS5, gli sviluppatori hanno annunciato il lancio dell’Alpha.

Prima versione ufficiale di test del gioco, permette a tutti gli appassionati di provare in prima persona il nuovo titolo, in uscita a novembre. Questa alpha sarà accessibile fino alle ore 19:00 di domenica 20 settembre. Si tratta di 48 ore precise di prova che Treyarch e Activision hanno voluto regalare ai fan. Per il download, basta andare sul PS Store e scaricarla da qui, in maniera gratuita.

Call of Duty Black Ops Cold War, a breve la Beta

Nemmeno il tempo di lanciare la versione Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War, e Activision – insieme a Treyarch – ha già annunciato quando verrà rilasciata la Beta ufficiale dello sparatutto più amato di sempre. In questo caso, il programma sarà suddiviso in due fasi. La prima, a partire dall’8 ottobre, sarà un’esclusiva per tutti i possessori della PS4. Per chi invece gioca da PC o Xbox One, la seconda versione di prova del titolo sarà disponibile dal 10 al 12 ottobre.

Una settimana dopo, poi, una seconda due giorni di prova il 15 e il 16 ottobre. In questo caso, ad accedervi potranno essere tutti i possessori di Xbox One e PC che hanno effettuato il preordini del videogioco, mentre per PS4 possono scaricarla tutti. Dal 17 al 19 ottobre, poi, le porte saranno aperte a tutti i giocatori di tutte le piattaforme.

