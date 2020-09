Calciomercato Milan, la cessione di Paquetà al Lione è sempre più vicina. Il club di Ligue 1 ha ufficializzato la cessione di Bertrand Traoré per poco meno di 20 milioni di euro, il costo del brasiliano

In questa sessione di calciomercato, il Milan è sicuramente tra le squadre protagoniste. Dopo aver piazzato i colpi Tonali e Brahim Diaz, la squadra di Pioli è già con la testa alla Serie a e all’Europa League. La società rossonera, però, sa di dover ancora puntellare la squadra per puntare ai grandi obiettivi.

Prima degli acquisti, però, la squadra meneghina vorrebbe vendere e fare cassa. In questo senso, almeno per il momento, il giocatore che più di tutti sembra avere mercato è Lucas Paquetà. Su di lui c’è da tempo il Lione, con il ds Juninho Pernambucano che ha scelto il numero 39 del Milan come obiettivo primario. La trattativa potrebbe ora decollare, grazie ad un assist dall’Inghilterra.

Calciomercato Milan, Paquetà vicino al Lione: assist dalla Premier League

Da ormai diversi giorni, si parla di una possibile cessione di Lucas Paquetà al Lione. I dialoghi tra il club di Ligue 1 e il Milan sono continui, e l’affare potrebbe chiudersi in questa sessione di calciomercato. Si è parlato di un possibile inserimento di Memphis Depay nella trattativa, ma al momento l’olandese sembra indirizzato verso il Barcellona. Per questo motivo, la società di via Aldo Rossi vorrebbe una cifra vicina ai 22/23 milioni di euro per lasciar partire l’ex giocatore del Flamengo.

L’assist per la buona riuscita della trattativa arriva direttamente dalla Premier League. L’Aston Villa, infatti, ha appena ufficializzato l’acquisto di Bertrand Traoré proprio dal Lione, per una cifra di 18,5 milioni di euro, con quasi 2,5 milioni di bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Si tratta proprio della cifra che il Milan richiede per Lucas Paquetà.

