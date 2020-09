Calciomercato Juventus, è ufficiale: ceduto l’esterno d’attacco

Colpo in uscita per il calciomercato della Juventus che ha ceduto ufficialmente l’esterno di attacco fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo

La Juventus, oltre a concentrarsi sull’acquisto di un attaccante, con Dzeko ormai ad un passo, è attentissima anche a sfoltire la rosa. A tal proposito, poco fa è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Genoa di aver prelevato dai bianconeri l’esterno d’attacco Marko Pjaca che passa in maglia rossoblu con la formula del prestito. I liguri, per la cronaca, hanno acquistato anche il terzino Zappacosta.

Per i bianconeri le cessioni non sono finite perché vanno sistemati almeno altri 3-4 calciatori. Il primo è Khedira, con il quale si tratta la risoluzione del contratto. Ci sono poi Danilo e De Sciglio: uno dei due partirà entro il 5 ottobre. Si riflette anche sull’addio di uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di Kean: le condizioni

La Juventus, una volta che avrà chiuso la trattativa per l’arrivo di Dzeko, punterà anche al ritorno di Kean come alternativa. Ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e Mino Raiola. L’idea è quella di prelevarlo dall’Everton in prestito biennale, ma gli inglesi hanno fatto sapere di voler inserire l’accordo dell’obbligo di riscatto a non meno di 25 milioni di euro. Il calciatore, intanto, ha dato il proprio ok al ritorno a Torino. In sottofondo rimane sempre il possibile acquisto di Luis Suarez che rimescolerebbe tutte le carte in tavola. Ad ogni modo, per conoscere il nuovo attacco bianconero, bisognerà aspettare la prossima settimana, la quale sarà decisiva.

