Alex Zanardi, il dottor Costa svela: “Reagisce a stimoli visivi e sonori” 

Alex Zanardi, arrivano importantissime novità sulle condizioni del campione paraolimpico dopo il drammatico incidente di tre mesi fa. A fare un quadro della situazione è il dottor Claudio Costa, amico intimo dell’intera famiglia, intervenuto quest’oggi ai microfoni de La Stampa.

Si intravede forse una luce di speranza in fondo al tunnel per Alex Zanardi. A tre mesi dal terribile incidente che ha ridotto in fin di vita l’ex pilota, le sue condizioni ora sembrerebbero in miglioramento malgrado il quadro disperato di partenza. Il campione paraolimpico, infatti, “sta reagendo agli stimoli visivi e sonori”, come ha svelato il dottor Claudio Costa intervistato quest’oggi da La Stampa.

Alex Zanardi, il medico svela le sue condizioni

I progressi, spiega il medico amico suo e dell’intera famiglia, sono davvero importanti anche se il cammino è ancora lunghissimo: “Ho visto miglioramenti, dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa. Ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria, lo so che questa volta si parla del cervello, ma sono sicuro che lui saprà inventarsi qualcosa con quello che è rimasto”.

Zanardi, nel frattempo, da qualche settimana ha iniziato a respirare da solo e non è più sedato. Insomma, un netto passo avanti rispetto alla terapia intensiva in cui era in coma farmacologico. E ora arriva e si spera nella grande risalita: “Ha iniziato la fisioterapia neurologica che in medicina è quella fase in cui si aspettano le sorprese e i miracoli”, spiega il professor Costa.

A combattere accanto al 53enne bolognese c’è ovviamente sua moglie: “Una donna formidabile, presente e capace di sopportare tutto, una figura chiave, la sua principale fonte di stimoli. Mi fa fatica a dirlo perché di lui ho una considerazione infinita, ma lei è persino più forte”, conclude il dottor Costa.

