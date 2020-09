Verona, esplosione nel quartiere di Veronetta: ci sono feriti

A Verona nella mattinata di oggi si è verificata un’esplosione nella zona di Veronetta. Sul posto le forze dell’ordine per cercare di ricostruire l’accaduto.

A Verona si è verificata un’esplosione intorno alle 8 di questa mattina. È accaduto nella zona di Veronetta. Immediati sono stati i soccorsi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. Da quanto si apprende, sei persone sono rimaste ferite. Soltanto uno di questi si trova però in donizion preoccupanti, in quanto sarebbe rimasto ustionato sul 70 per cento del corpo. Così come una donna che avrebbe riportato una frattura alla costola ed inalato del fumo. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della Polizia per cercare di comprendere cosa sia successo e quale sia stata la causa dell’esplosione.

È stato un escursionista a dare l’allarme verso l’ora di pranzo. L’uomo infatti ha visto un uomo lanciarsi nel vuoto da un ponte sul fiume Lima e ha immediatamente chiamato i soccorsi. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo però era già morto. Si trattava di un cinquantenne di nome Leonardo Santini che risiedeva in Toscana in una frazione chiamata La Briglia di Vaiano. Purtroppo poche ore dopo, gli inquirenti hanno fatto una drammatica scoperta. Nella sua casa è stato infatti trovato il cadavere della compagna, una donna di 38 anni di nome Claudia Corrieri. Il corpo presentava diverse ferite da taglio, e l’ipotesi adesso è che Santini l’abbia uccisa per poi suicidarsi. Non è chiaro però, il motivo per cui abbia scelto per farlo un luogo così isolato e distante dalla sua abitazione.

