Usa, addio allo scrittore Winston Groom: fu l’autore di Forrest Gump

Si è spento negli Usa lo scrittore Winston Groom, all’età di 77 anni. Lo scrittore fu l’autore del libro “Forrest Gump”, da cui fu tratto il film.

E’ morto questa mattina Winston Groom, scrittore del best seller “Forrest Gump”. Lo scrittore si è spento all’età di 77 anni. A riportare la triste notizie ci ha pensato la Cnn, che sul proprio profilo Twitter ha comunicato il decesso. La televisione americana ha citato Karin Wilson, sindaco di Fairhope, città natale di Groom.

Come detto l’autore scrisse il romanzo Forrest Gump, da cui fu tratto il film. Dopo l’uscita della pellicola, la produzione di Groom ebbe uno spropositato successo, passando dalle 30mila ad un milione e mezzo di copie vendute. Con il libro dello scrittore statunitense esplise il fenomeno definito “Gumpismo”.

Infatti, il best seller dell’autore statunitense racconta 30 anni di America visti dagli occhi di un idiota, che alterna con intelligenza la realtà dalla finzione e l’ironia dal sentimentalismo. Inoltre, il libro di Groom spesso tratta osservazioni banali che sfiorano il no-sense, ma grazie all’attitudine “demente” del protagonista, prendono una piega saggia ricoprendo quasi i panni della verità assoluta. Il libro di Groom, inoltre ha reso frasi come: “La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai cosa c’ è dentro”, o “E’ stupido chi fa cose stupide” dei veri e propri cult.

Muore Winston Groom: la storia dietro al film “Forrest Gump”

Winston Groom, the American novelist and author of "Forrest Gump," has died https://t.co/EmcsdTuDTu — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 18, 2020

Come abbiamo ampiamente anticipato, dal libro di Groom fu tratto anche il film di Forrest Gump. Nel film il protagonista è nato con un quoziente intellettivo di soli 75 punti, ma con la capacità di correre come il vento. Inoltre la pellicola tratta tre decenni salienti della storia americana, come la guerra in Vietnam, le proteste dei figli dei fiori ed infine l’arrivo dell’Aids.

Inoltre il film descrive gli unici due grandi amori della vita di Forrest. Da una parte troviamo la madre (Sally Field) che lo ha cresciuto convincendolo di non essere diverso dagli altri, mentre il secondo amore è rappresentato da Jenny (Robin Wright), bambina che ha dovuto subire gli abusi del padre e di cui è innamorato fin da bambino. La stessa Jenny, durante il film, sarà preda di ogni moda e movimento sociale.

