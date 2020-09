Uccide il figlio di 4 mesi: si era addormentato fumando uno spinello. Il padre non si è accorto di averlo schiacciato durante il sonno. Al risveglio era ormai troppo tardi

Uccide il figlioletto di appena quattro mesi schiacciandolo nel sonno mentre erano a letto insieme. Brooklyn Newton di Blackpool, in Inghilterra, ha ucciso accidentalmente suo figlio Isaac dopo essersi girato sopra di lui mentre dormivano uno affianco all’altro. Il giovane padre, abituale consumatore di cannabis, ha scoperto il corpo senza vita solo al risveglio.

Il padre ha testimoniato di aver allattato il piccolo prima di metterlo a dormire con il fratello maggiore. Dopo di che ha deciso di rilassarsi fumando uno spinello di erba prima di andarsi a coricare proprio in mezzo ai due bimbi. Quando si è svegliato ha notato che il più piccolo era freddo e aveva del sangue fuoriuscito dal naso. Ha provato a chiedere immediatamente aiuto agli operatori sanitari del pronto soccorso, ma al momento dell’intervento sul posto non c’era più nulla da fare.

Le forze dell’ordine che conducono le indagini hanno rilevato la presenza di farmaci e strumenti utilizzati per il consumo abituale di droghe leggere. Un’autopsia eseguita dalla dottoressa Alison Armor ha scoperto che Isaac era morto da tempo e giaceva a faccia in giù sul letto quando è stato trovato.

La prescrizione medica non è stata sufficiente a scagionare il padre dalle accuse di omicidio. Pare infatti che il ragazzo avesse bisogno di cannabis e altri medicinali per la cura di alcuni disturbi fisici, ma ciò non ha inciso sulla responsabilità conclamata all’interno della terribile tragedia.

