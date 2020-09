Terremoto di magnitudo 5.6 quest’oggi nel Mediterraneo: ecco l’epicentro 

Terremoto quest’oggi nel Mediterraneo: trema ancora la terra. Si tratta del terzo sisma odierno per quanto riguarda lo scenario mondiale. L’intensità è stata piuttosto intensa.

Trema la terra nel Mediterraneo. Una scossa di magnitudo 5.6, infatti, si è registrata attorno alle 16.50 in Grecia. L’epicentro è stato individuato precisamente nell’isola di Creta a sud del Paese, con una profondità di 20 chilometri e e con latitudine e longitudine rispettivamente a 34.81 e 25.27. Fortunatamente, oltre lo spavento per chi ha avvertito il movimento tellurico, non si registrerebbero danni o vittime.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, in Gran Bretagna si va verso un nuovo lockdown

Terremoto in Grecia quest’oggi

Si tratta del terzo evento odierno e in assoluto del più robusto di tutti per intensità. Un primo tremore si è avvertito sulla costa orientale della Calabria, a 72 km da Reggio, con magnitudo di 3.4. Un secondo, sempre in Italia, è invece avvenuto a Ussita, comune italiano di circa 400 abitanti in provincia di Macerata. Si tratta in ogni caso di movimenti naturali della crosta terreste e di cui non c’è da preoccuparsi.

Per trovare terremoti spaventosi come quello avvenuto oggi in terra ellenica bisogna riaffacciarsi invece a martedì scorso, ovvero il 15 settembre, quando in Russia si è captato un sisma di addirittura 6.4 di magnitudo. La calamità naturale è avvenuta a Kamchatka Peninsula e resta, insieme al terremoto in Cile dell’11, il più massiccio caso dell’intero mese.

Leggi anche —-> Incendi in California, chiude parco dello Yosemite per l’aria pericolosa