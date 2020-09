Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 3.4 sulla costa: i dettagli

Nuovo terremoto in Calabria questa notte. Un sisma di magnitudo 3.4 della Scala Richter ha avuto il suo epicentro sulla costa, di seguito tutti i dettagli.

Un nuovo terremoto ha colpito la Calabria. Durante questo 2020, la regione calabrese è spesso stata protagonista di scosse sismiche. Infatti durante quest ultimo anno, la maggior parte dei terremoti italiani hanno colpito Calabria, Sicilia ed il Centro Italia, da sempre zona sismica.

Questa volta un terremoto ha colpito la regione calabra in piena notte, con una forte scossa che ha avuto il suo epicentro in mare. Nonostante ciò, il sisma è stato avvertito dagli abitanti della costa ionica. Come registrato dall‘Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) il sisma ha raggiunto l’intensità 3.4 della Scala Richter. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della scossa che ha colpito la costa ionica.

Terremoto Calabria, nuova scossa nella notte: epicentro in mare

Come detto in precedenza, una nuova scossa di terremoto ha colpito la Calabria. Il sisma si è verificato nella notte, intorno alle ore 03:16. A riportare tutti i dettagli della scossa ci ha pensato, come al solito, l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV). Stando ai dati riportati dall’INGV il terremoto ha avuto il suo epicentro nel Mar Ionio.

Il sisma ha raggiunto il magnitudo 3.4 della Scala Richter, l’epicentro del sisma è a 72 km a Est di Reggio Calabria. Stando ai dati riportati dall’INGV, il terremoto ha avuto coordinate geografiche 37.91 latitudine, 16.42 longitudine, ad una profondità di 36km. Fortuntamente, al momento, non sono stati riportati danni ad edifici o persone.

