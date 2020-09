Suburra 3, ufficiale la data: dov’eravamo rimasti, dove e come vederlo

Dopo più di un anno e mezzo dagli ultimi episodi, Suburra 3 arriva sugli schermi con l’ultima stagione della serie targata Netflix

Dopo un’infinita attesa, ritorna Suburra. L’ultima stagione della serie TV targata Netflix sarà presto sui nostri schermi. Ispirata all’omonimo film, ispirato a sua volta dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, ha riscosso un ottimo successo tra le fila della piattaforma di streaming. Le puntate infatti, sono state trasmesse anche su Rai 2.

Dov’eravamo rimasti

È tutto concentrato nei 15 giorni prima delle elezioni del nuovo sindaco di Roma. Una serie di avvicendamenti, corruzione politica, problemi con la Chiesa e criminalità organizzata. Lele (Eduardo Valdarnini), Aureliano (Alessandro Borghi) e Spadino (Giacomo Ferrara) sono i protagonisti – che prendono le redini della situazione nella rispetto alla prima – della seconda stagione. Posta in gioco ancora più alta rispetto alla stagione passata, a tal punto da rimetterci la vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, annunciata docu-serie su Ayrton Senna: trailer e data d’uscita

Dove e quando vedere Suburra 3

Finalmente l’annuncio tanto atteso. Venerdì 30 ottobre, Suburra 3 sarà disponibile su Netflix. A partire dalle ore 9:00, la nuova ed ultima stagione della serie TV ambientata a Roma sarà visibile sulla piattaforma streaming. Gli episodi possono essere visti sia con una Smart TV, sul tablet, al PC o sullo smartphone. Basterà disporre di un abbonamento a Netflix. I nuovi abbonati hanno diritto ad un abbonamento a 3,99 € per i primi 30 giorni, con la possibilità di disdire gratuitamente in qualsiasi momento.

Presumibilmente, come successo per le scorse stagioni, anche quest’ultima sarà poi trasmessa in chiaro su Rai 2, ma non c’è ancora una data certa per la messa in onda.

LEGGI ANCHE > > > Netflix, film e serie tv visibili gratis: ecco la lista completa