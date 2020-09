Playstation 5, arriva la conferma: non sarà retrocompatibile

La Playstation 5 non sarà retrocompatibile, la conferma arriva da Jim Ryan di Sony. La decisione stupisce tutti i fan della console nipponica.

Dopo l’annuncio della data di lancio della Playstation 5, fissato al 19 novembre in Europa, Jim Ryan Ceo di Sony dà la clamorosa notizia. Infatti la nuova console della casa videoludica nipponica non sarà retrocompatibile. Con tale decisione, Sony non renderà disponibile i giochi di PS1, PS2 e PS3 sulla nuovissima console. Discorso differente invece per il catalogo di Playstation 4, che potrà essere trasportato sulla console di nuova generazione.

La notizia non è una sorpresa in sè, visto che sulla mancata retrocompatibilità della console già circolavano voci di corridoio. Ma la news lanciata da Jim Ryan ha comunque deluso i fan della nuova Playstation, specialmente per gli appassionati di retrogaming.

Durante l’intervista pubblicata da Famitsu, in Giappone, Ryan ha ricordato che la nuova console è progettata soprattutto nella produzione del dispositivo. Inoltre Ryan ha considerato che ad oggi Playstation 4 ha ben 100 milioni di videogiocatori, rendendo così compatibile il 99% dei giochi sulla 5.

Playstation 5, Jim Ryan annuncia due novità: “SsD ad alta velocità e nuovi controller DualSense”

Durante la sua intervista al sito nipponico Famitsu, Jim Ryan ha annunciato le principali novità della nuova generazione di Console. Come riporta Ryan, la Sony ha incentrato i suoi sforzi nello sviluppo della SSD ad alta velocità e del nuovo controller DualSense. Per questo motivo Ryan ha aggiunto che la Sony non ha avuto il tempo di implementare anche la retrocompatibilità.

Così dopo le parole del CEO di Sony a Famitsu sembrerebbe totalmente esclusa l’introduzione della retrocompatibilità. I titoli delle prime tre console della casa nipponica non saranno giocabili sulla “5“, che leggerà solamente il catalogo di Playstation 4, data la grande mole di videogiocatori.

La caratteristica non ha mai destato interesse in Sony, a differenza della console competitor di Microsoft. Infatti Xbox Series X ha puntato sulla retrocompatibilità anche quest anno, rendendo giocabili tutti i videogiochi delle passate console, addirittura si potrà giocare ai titoli della prima console di Microsoft.

