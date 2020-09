Naike Rivelli senza intimo sul web: si vede tutto – FOTO

Naike Rivelli senza intimo sul web: si vede tutto. La foto spopola su Instagram mandando in visibilio i fan. La filgia di Ornella Muti si conferma provocante come sempre

Naike Rivelli è famosa per le sue pose osè sui social, spesso utilizzate per condividere anche concetti piuttosto importanti. La figlia di Ornella Muti ha un fisico al limite della perfezione, dotato da Madre Natura delle giuste proporzioni e curato attraverso un’attività fisica ai limiti del maniacale. Duri allenamenti e attenzione all’alimentazione ne fanno una bellezza rara anche con il passare degli anni. L’ultimo scatto condiviso su Instagram poco fa ne è un esempio lampante. Vestaglia rossa aperta davanti, nessun intimo indosso e Lato A completamente visibile. Forme perfette e pelle vellutata hanno ispirato come al solito numerosissimi commenti tra le migliaia di fan. Questa volta però il tema introdotto è particolarmente importante. Si tratta della violenza psicologica.

Naike Rivelli senza intimo sul web: la posa è troppo osé

Si parla del nudo integrale della Contessa De Blanck al Grande Fratello Vip. Un argomento che ha suscitato l’indignazione in molti ascoltatori è che ha attirato l’attenzione anche di Naike Rivelli. Una violenza psicologica appunto, come lei stessa l’ha definita. Un comportamento figlio dell’Italia attuale e delle logiche televisive che non badano più alla decenza ma solo al raggiungimento di determinati dati di ascolto. E secondo la figlia d’arte nessuno fa niente, consentendo a trasmissioni come Pomeriggio 5 di “campare di rendita”. Un duro attacco a Barbara D’Urso e a un certo modo di fare intrattenimento che a quanto pare proprio non le va giù.

Al di là di tutto diventa difficile darle torto e per compensare “l’orrore” mostrato al GF Vip, ha deciso di mostrare anche il suo nudo integrale, decisamente di un altro livello.

