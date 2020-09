Juventus, pesante tegola per Pirlo: un titolare salta la Sampdoria

Juventus, pesante tegola per il tecnico Pirlo: un titolare salta la Sampdoria nella gara di esordio del campionato di Serie A.

Pesantissima tegola in casa Juventus in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria, in programma domenica sera. Il nuovo allenatore bianconero, Andrea Pirlo, sarà infatti costretto a rinunciare ad Alex Sandro a causa di un problema muscolare alla coscia destra accusato nel corso dell’ultima seduta di allenamento. Un bel problema per i campioni d’Italia che, a questo punto, potrebbero affidarsi in quel ruolo a Luca Pellegrini contro la compagine blucerchiata.

Juventus, tegola Alex Sandro: ecco le ultimissime

Alex Sandro, dunque, si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento dopo aver lamentato un problema muscolare. Nelle prossime ore il forte laterale mancino si sottoporrà a nuovi esami strumentali per fare ulteriore chiarezza sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero. Pirlo deciderà soltanto nelle prossime ore a chi affidare la fascia sinistra nel match contro la Sampdoria di Ranieri, ma a questo punto è molto probabile un esordio dal 1′ di Pellegrini. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ovvero in prossimità del fischio d’inizio dell’attesa gara tra Juventus e Sampdoria.

