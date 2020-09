Giuseppe Conte da Ikea: scappa la battuta sui leghisti 

Giuseppe Conte in visita ad Ikea per arredare la cameretta del figlio Niccolò: è successo ieri, quando intorno alle 19.00 il Premier ha fatto visita all’edificio non troppo lontano da Palazzo Chigi. Scelto l’articolo, è poi scappata una battuta sui leghisti…

Blitz di Giuseppe Conte da Ikea in piazza San Silvestro a Roma. Sì, proprio così. Come racconta La Repubblica, il presidente del Consiglio ha infatti scelto il noto marchio svedese per comprare alcuni mobili aggiuntivi per la cameretta del figlio Niccolò. Così ieri, attorno alle 19.00, il Premier ha fatto visita all’edificio posto a circa 250 da Palazzo Chigi per il figlio 14enne.

Giuseppe Conte da Ikea: battuta contro i leghisti

C’è scappata anche la battuta politica da parte di Conte. Accolto con un “forza presidente” lanciato da una famiglia impegnata nel scegliere la cucina proprio nei minuti del suo ingresso, il leader politico si è poi dedicato alla stanzetta e ha scherzato con i commessi presenti sul posto.

“Mi raccomando non dite che che è per Giuseppe Conte che magari sono della Lega”, ha infatti ironizzato Conte quando gli è stato detto che bisognava controllare la disponibilità degli articolo chiamando altri colleghi. Il 56enne pugliese si è poi concesso anche ai dipendenti e curiosi che gli avevano chiesto un selfie rapido.

Autoscatto avvenuto rigorosamente in mascherina, col presidente che ha sfoggiato come al solito la sua versione blu scura con un piccolo tricolore nell’angolo in alto.

