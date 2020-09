Di Maio: “ No a rimpasto di governo, i cittadini non lo vogliono”

Luigi Di Maio ha rilasciato un’intervista a Porta a Porta in cui ha escluso la possibilità di un rimpasto di governo. I cittadini hanno bisogno di riforme e non di cambi in corsa.

Nelle ultime settimane era iniziata a circolare la voce che il Pd stette mettendo pressione alla maggioranza per un nuovo rimpasto di governo. Un’ipotesi che non era stata esclusa dal vicepresidente della Camera ed esponente del Pd Andrea Orlando. Questi infatti, dopo aver confermato la leadership di Zingaretti alla guida del Partito Democratico, aveva lasciato intendere come una nuova possibile nuova composizione del governo, fosse quantomeno un motivo di riflessione all’interno del suo partito.

Adesso arriva però il secco diniego da parte di Luigi Di Maio. L’attuale Ministro degli Esteri ed ex leader politico del Movimento 5 Stelle ha escluso questa possibilità durante un suo intervento alla trasmissione Porta a Porta che andrà in onda nella serata di oggi su Rai Uno. Di Maio ha infatti dichiarato che “non credo che i cittadini siano affascinati dall’idea del rimpasto perchè fare un rimpasto significa cambiare delle figure nel governo e quindi una serie di mondi che dialogano con quel Ministero si vedono cambiare per la terza volta interlocutore in due anni e mezzo. Questo non è sostenibile anche dal punto di vista della crisi. I cittadini non ci chiedono un rimpasto, ci chiedono lavoro, sostegno alle imprese, la riapertura di alcune frontiere per esportare e far arrivare turisti”.

Per quanto riguarda la mancata intesa con il Pd sulle regionali, il Ministro degli Esteri ha spiegato che c’era troppo poco tempo per riuscire a trovare la giusta sinergia tra due forze politiche che nonostante siano al governo insieme, si sono sempre combattute negli ultimi anni. Per quanto invece riguarda il futuro politico del Movimento, ancora una volta Di Maio ha chiesto pubblicamente che si accelerino i tempi per un’assemblea. A suo parere infatti “mi sono dimesso da capo politico del Movimento 5 Stelle a gennaio. Sono passati 8 mesi, avevo detto che aveva bisogno di più responsabilità diffuse e degli stati generali. Poi c’è stata la crisi covid, ma credo sia arrivato il momento di vederci e decidere quale sarà il futuro di questo movimento”.

