Covid-19, bollettino 18 settembre: 1907 contagi e 10 morti

La protezione civile ha diramato il bollettino dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia i casi restano ancora sopra i mille giornalieri.

Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus ha superato, in tutto il mondo, quota 30 milioni. In Italia la situazione non è allarmante rispetto agli altri Paesi, ma non per questo la situazione può dirsi tranquilla dopo i dati delle ultime 24 ore.

Il bollettino odierno della Protezione Civile, per quanto riguarda le ultime 24 ore, ci informa che sono 1907 i contagi (su 99.839 tamponi), 10 persone morte e 853 guariti. Inoltre ci sono 4 persone in più in terapia intensiva e 39 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri italiani risultano i più bassi d’Europa, ricordando che i casi maggiori si hanno in Stati Uniti, India e Brasile, la situazione va monitorata con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Coronavirus, Lombardia, Campania e Lazio boom di contagi

Sono 1.907 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 99.839 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si registra un calo delle terapie intensive (-4) ma un aumento dei ricoveri: +39. I guariti sono stati 853. Tra le Regioni coi dati peggiori troviamo Lombardia (224), Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179) e Veneto (176).

