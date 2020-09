Coronavirus, Madrid chiude di nuovo: cittadini meno liberi

Coronavirus, a Madrid l’escalation di casi nelle ultime settimane manda in crisi il governo locale che decide per la linea dura

A sei mesi dalla prima ondata, la Spagna teme di nuovo un boom dei contagi da Coronavirus. E se qualche mese fa la zona più colpita era quella di Barcellona e dalla Catalogna, ora a tremare è la Comunità di Madrid che chiude di nuovo tutto.

La Spagna complessivamente ieri giovedì ha registrato 11mila nuovi casi confermati e 162 morti per Covid 19. In tutto sono più di 625mila le infezioni e poco più di 30.mila i decessi, secondo di dati diffusi dal ministero della Salute. Ma il caso Madrid preoccupa perché la maggioranza dei contagi si concentra lì.

Il governo locale, guidato da Isabél Diaz Ayuso (Partito Popolare) quindi ha deciso di dare un giro di vite, aumentando le limitazioni alla mobilità dei cittadini. La regione quindi ha limitato l’ingresso e l’uscita in ben 37 zone sanitarie. Inoltre non potranno riunirsi più di sei persone (come in Inghilterra). Una situazione critica però anche in altre parti della Spagna: a Valencia il Comune chiuderà da domani i 664 parchi giochi della città mentre nella regione della Rioja la capacità dei letti di terapia intensiva è arrivata al 90%.

Madrid, il governo locale ha concesso troppo e adesso corre ai ripari

Quello di Madrid sta diventando anche un caso politico perché il governo locale è accusato di aver allentato troppo i controlli. Gli esponenti locali del centrodestra hanno più volte criticato il premier Zanchez e il suo esecutivo accusato di volere troppe restrizioni alla libertà personale. Ora però la situazione sta scappando di mano.

Così nella capitale da qualche giorno è stata allestita una fila di tende mediche verdi ai cancelli dell’ospedale militare Gomez Ulla. Un ospedale militare che per ora è soltanto una misura precauzionale in caso di una seconda ondata che rischia di riempire di nuovo gli ospedali. A Madrid al momento c’è un tasso di trasmissione da Coronavirus più alto di sei volte rispetto alla media nazionale. Ecco perché dalla prossima settimana cominceranno anche i test antigenici, tamponi che in 15 minuti rivelano la presenza o meno del virus, affidabili al 100%.