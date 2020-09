Calciomercato Milan: il presidente del Lione, Aulas, avrebbe proposto ai rossoneri uno scambio che comprenderebbe il ricercatissimo Memphis Depay

Memphis Depay è uno dei calciatori più ricercati in questo mercato. Fino alla settimana scorsa sembrava essere destinato al Barcellona, salvo poi arrivare la comunicazione ufficiale dell’impossibilità di fare un’offerta a causa di problemi finanziari. Il Milan, invece, lo desidera da diverse stagione e pare sia stato proprio il Lione, che ne detiene il cartellino, a servire l’assist ai rossoneri. Secondo quanto riferito da Sky, il presidente Aulas avrebbe offerto l’olandese in cambio di Paquetà. La volontà dei francesi è quella di non perdere l’attaccante esterno a zero visto il contratto in scadenza nel 2021 ed allo stesso tempo c’è molta fiducia sulla possibilità di far sbocciare un talento inespresso come Paquetà. Allo stesso tempo anche Depay sarebbe contento di giocare a Milano, soprattutto perché c’è il suo idolo Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Milenkovic il prediletto per la difesa

Il Milan è molto attento anche ad un possibile rinforzo in difesa e, per fare il vero salto di qualità, gli occhi sono finiti su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il classe ’97 è uno dei calciatori più ambiti nel suo ruolo ed in questi mesi a notarlo sono stati club come Manchester United, Juventus, Atletico Madrid e Napoli. I rossoneri, però, negli ultimi tempi avrebbero guadagnato un certo vantaggio grazie ad i continui contatti. La richiesta di 35 milioni di euro da parte della Fiorentina potrebbe essere abbassata con una contropartita interessante. L’alternativa e Krstoffer Ajer del Celtic che costa una decina di milioni in meno rispetto al serbo. Molto, comunque, dipenderà dalla qualificazione ai gironi di Europa League da parte del Milan. Il prossimo avversario sarà il Bodo/Glimt ed alle 14 sono attesi i sorteggi per un eventuale play-off.

