Calciomercato Fiorentina, futuro Chiesa: arriva l’annuncio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commissio, in un’intervista concessa alla Gazzetta Dello Sport, ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse del Milan per Milenkovic.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul calciomercato della sua squadra. Inevitabile che molte delle domande riguardassero Federico Chiesa. Nonostante una stagione molto ben al di sotto delle attese infatti, il talento viola resta comunque uno degli uomini simbolo della squadra, e come l’anno scorso, il suo futuro resta incerto. D’altronde è stato lo stesso Commisso a spiegare che a tempo debito ha stipulato un accordo con il padre del ragazzo.

Calciomercato Fiorentina, Commisso: “ Chiesa ha rifiutato offerte dall’estero”

Se ci sarà l’offerta giusta, Chiesa questa volta sarà libero di partire. Commisso ha poi spiegato che Federico ha preferito non prendere in considerazione alcune richieste che erano arrivate dall’estero. Lo capisco, questo è l’anno dell’Europeo e lui vuole fare bene in Italia per convincere il ct Mancini. Però deve ricordare che è la Fiorentina che l’ha portato dove è adesso e che deve fare le cose giuste. Chi vuole comprare ribadisce che la valutazione dei calciatori è scesa, ma io dico che non è scesa quella dei grandi giocatori. Vedremo”.

Per quanto invece riguarda Milenkovic nonostante l’interesse del Milan che è circolato in questi giorni, il Presidente viola ha dichiarato che l’intenzione è quella di tenere in squadra il giocatore. Sulla riconferma di Iachini, che per certi versi è stata inaspettata, il magnate americano ha affermato che “Iachini mi piace. Ha la possibilità finalmente di lottare per un traguardo per il quale non ha mai combattuto. Il suo finale di campionato apre ad orizzonti importanti. Amrabat è fortissimo, peccato che non ci sarà contro il Torino. Ma a centrocampo abbiamo Castrovilli, Bonaventura, Borja Valero, Duncan, Pulgar. Da ex centrocampista so che questo reparto è il cuore della squadra. La Fiorentina ha bel cuore”.

