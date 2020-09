Bologna, arrestato gruppo criminale: tra loro cinque minorenni

A Bologna, La Procura ha arrestato un gruppo criminale di giovani pakistani. Sono accusati di due episodi di violenza accaduti nella città nell’ultimo anno.

Un’indagine molto complessa, che portato la Polizia di Bologna a scovare una banda criminale accusata di aver preso parte a diversi episodi di violenza che si sono verificati nella città nell’ultimo anno. Il gruppo sarebbe composto da quanto riferito da giovani pakistani che si sono resi protagonisti di due aggressioni. La prima nell’agosto del 2019, dove un giovane rumeno è stato accoltellato alla schiena in Via Indipendenza. La seconda invece nei Giardini di Corticella a Dicembre, dove tre pakistano sono stati e picchiati da circa quindici ragazzi.

Bologna, sgominato gruppo criminale: identificati grazie ai social

Da qui sono iniziate le indagini del Commissariato “Due Torri San Francesco”. Gli inquirenti sono riusciti in seguito a rintracciare il gruppo attraverso un’indagine svolta su alcuni profili social. Estraendo alcune immagini e confrontandole con gli Archivi di Polizia, è stato possibile identificare le persone che hanno compiuto queste aggressioni. Risultanze investigative che hanno prodotto un decreto di perquisizione nei confronti di undici pakistani. Cinque di loro sono minorenni. Sono adesso accusati di rapina, lesione aggravate e possesso illegale di armi da fuoco. In seguito la perquisizione e il controllo dei loro telefoni cellulari ha permesso alle forze dell’ordine di individuare altri elementi a favore dell’indagine. Sembra infatti che il gruppo comunicasse molto via chat.

