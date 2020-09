Bielorussia, Parlamento Ue vota risoluzione contro Lukashenko

Il Parlamento Ue ha votato una risoluzione che non riconosce le elezioni vinte da Lukashenko in Bielorussia che lo hanno riconfermato alla guida della nazione.

Una risoluzione che ha reso ufficiale una posizione che era nota da tempo. Il Parlamento Europeo ha infatti votato per non riconoscere formalmente il voto delle elezioni bielorusse che si sono tenute ad Agosto. Una scelta che aumenta la tensione politica con Lukashenko, furioso per questa presa di posizione riguarda la sua riconferma elettorale.

E sicuramente l’annuncio dell’incontro che si terrà giovedì tra Svetlana Tikahnovaskaya, la leader dell’opposizione bielorussa sconfitta dal premier alle urne, e i Ministri Esteri Europei era un primo segnale di come la strada fosse tracciata. Nella risoluzione vengono inoltre condannate le azioni delle forze dell’ordine bielorusse contro i manifestanti. Subito dopo il voto infatti, si sono svolte delle proteste in varie città della nazioni.

Parlamento Ue, risoluzione contro Lukashenko: la Lega si astiene

E l’accusa verso Lukashenko è quella di aver abusato del suo potere per sopprimerle con la forza. Si è astenuta dal voto la Lega di Matteo Salvini, segno che all’interno del centrodestra c’è ancora voglia di restare uniti alla Russia, che ha invece sostenuto apertamente Lukashenko accusando inoltre l’Ue di aver messo in atto una vera e propria strategia di ingerenza politica. La posizione di Salvini è stata duramente condannata dal Partito Democratico. Brando Bonifei, capo delegazione del Pd a Bruxelles ha dichiarato che “Salvini è il miglior alleato dei peggiori dittatori: dopo aver fornito appoggio politico a Orban in numerose occasioni, ora rifiuta di condannare il regime bielorusso per non scontentare Putin“.

