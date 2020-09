Viterbo, bimba positiva al coronavirus: chiuso asilo nido

Panico all’asilo nido di Canepina, in provincia di Viterbo. Una bambina è risultata positiva al coronavirus. Chiuso asilo nido e bambini in quarantena.

Secondo gli esperti, il ritorno tra i banchi di scuola avrebbe causato un aumento dei contagi da coronavirus. Infatti, con la riapertura delle scuole, in alcune città italiane si sono scoperte nuove positività che hanno portato all’isolamento fiduciario di intere classi.

Nelle ultime ore, un altro caso accertato di positività al coronavirus è di una bambina che frequenta l’asilo nido di Canepina. Nel comune in provincia di Viterbo, dunque, si è avuta la prima positività in un asilo nido.

A dare la notizia il primo cittadino di Canepina, Aldo Moneta, il quale sul proprio profilo Facebook ha comunicato ai cittadini “la positività al Covid19 di una giovanissima cittadina Canepinese”.

La Asl e il Comune stanno indagando per risalire ai contatti che ha avuto la bambina negli ultimi giorni. Inoltre, il primo cittadino ha invitato “la popolazione a mantenere calma e serenità nell’affrontare la vicenda, precisando che la bambina non ha frequentato il nido e non è uscita sin dal 10 settembre”.

L’asilo nido, è stato chiuso e si sta procedendo alla sanificazione dell’ambiente in modo tale da poter raccogliere nelle aule, senza ricorrere rischi, i bambini.

Il vaccino cinese denominato Coronavac, ancora in via sperimentale, fino ad oggi è stato testato su centinaia di migliaia di adulti in Cina. Ma non solo. Questo vaccino è stato testato anche su adulti di altre nazioni come Brasile, Indonesia e Turchia.

Il portavoce dell’azienda farmaceutica cinese, Liu Peicheng, ha confermato che Il vaccino CoronaVac, sviluppato dalla Sinovac Biotech, sarà testato anche su bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni.

Attualmente il vaccino è nella fase che precede la commercializzazione, ossia la cosiddetta fase 3. Le prime informazioni per quel che riguarda l’efficacia della protezione dal coronavirus, dovrebbero arrivare intorno al 28 di settembre.

