Trump accusato di moleste sessuali, ancora una volta il presidente degli Stati Uniti d’America finisce nel’occhio del ciclone per un comportamento non proprio da cavaliere.

L’America è nel bel mezzo di una intensa lotta per il ruolo di presidente. I candidati sono come al solito due, appartenenti ai due partiti opposti. Per i Repubblicani c’è l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che vuole fare di tutto per mantenere il proprio incarico per altri quattro anni. Dall’altra parte della faida c’è Joe Biden, rappresentante dei Democratici, che vogliono ora cercare di prendere il potere per cambiare le carte in tavola e cercare di migliorare la situazione. Una sfida difficile che come al solito diventa una calamita per scoop e rivelazioni molto pesanti. L’ultima, in ordine cronologico perché senza dubbio ce ne saranno altre, riguarda Donald Trump e un’ex modella. Parliamo di Amy Dorris, che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto pesanti.

Trump accusato di molestie, la modella: “Mi ha palpata ovunque”

A denunciare un comportamento incredibilmente scorretto da parte di Donald Trump, l’attuale presidente degli USA, è stata l’ex modella Amy Dorris. La donna ha parlato ai microfoni del The Guardian, in Inghilterra, sostenendo di aver subito molestie sessuali dal politico americano. La Dorris ha affermato di aver conosciuto Trump quando lei aveva 24 anni e stavano insieme con degli amici. Ha affermato che il politico la spiava da un buco del bagno, e poi è entrato senza ritegno nel bagno, mentre si stava rivestendo. A quel punto “Mi ha infilato la lingua in bocca”, ha detto mentre descrive l’inutile lotta per allontanarlo. La donna ha poi sostenuto che in quel momento l’uomo d’affari ha rincarato la dose. “La sua presa si è fatta più stretta, mi ha palpato il sedere, i seni, la schiena…”.

