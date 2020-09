Toscana, sgominato un maxi cartello della droga: decine di arresti. Sequestrate tonnellate di cocaina e svariati milioni di euro

La polizia di Stato è riuscita a sgominare una maxi organizzazione criminale che era attiva nel contrabbando di droga sul territorio toscano. La maxioperazione ha portato all’arresto di decine di persone, oltre al sequestro tra l’altro di tonnellate di cocaina e di svariati milioni di euro. Come specificato dalle forze dell’ordine attraverso una nota “il cartello criminale era considerato tra i leader del settore ed era basato sull’opera di un gruppo di albanesi specializzati nel traffico di droga in ambito continentale”. L’operazione, ribattezzata “Los Blancos”, è la più importante, per numeri, degli ultimi anni.

Le indagini sono state condotte dalla Direzione centrale anticrimine della squadra mobile di Firenze, all’interno del “Joint Investigation Team“. Il gruppo ha visto la collaborazione anche della Finec olandese e dalla Direzione centrale per i servizi antidroga. Importante anche l’opera di coordinamento dell’Eurojust e dell’Europol, con la sovraintendenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione centrale della polizia criminale.

Toscana, sgominato un maxi cartello della droga: tonnellate di cocaina sequestrate

Per illustrare l’operazione messa a segno, la procura di Firenze ha organizzato attraverso la polizia di Stato una conferenza stampa per questa mattina. Verranno esposti tutti i dettagli dell’opera di sequestro che ha coinvolto, oltre al capoluogo toscano, anche diverse città italiane e anche altri Paesi europei.

A presenziare all’appuntamento ci sono anche il vicepresidente di Eurojust Filippo Spiezia, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo.

