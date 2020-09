Shamrock Rovers-Milan, streaming gratis: dove vederla in tv

Tutto pronto per l’esordio stagionale del Milan in Europa League. Alle ore 20, la squadra di Pioli sfiderà lo Shamrock Rovers per passare al secondo turno preliminare di Europa League

A meno di due mesi dal termine della Serie A, la stagione 2020/21 è già pronta a ricominciare. Ad aprire le danze è il Milan di Pioli, che si ritrova da subito ad affrontare una sfida da dentro o fuori in Europa League. Alle ore 20 si gioca il primo dei turni preliminari di Europa League.

A Dublino, ci sarà lo Shamrock Rovers ad attenere la squadra meneghina. Viste le numerose assenze – soprattutto in attacco – la formazione scelta dal tecnico rossonero è praticamente obbligata. Non ci saranno infatti né Rebic né Leao, mentre in difesa mancherà il capitano Alessio Romagnoli. Dopo qualche acciacco nel pre stagione, invece, Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente della partita.

Shamrock Rovers-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il preliminare di Europa League tra lo Shamrock Rovers e il Milan sarà offerto dalla piattaforma streaming Dazn.

Dopo l’accordo con Sky, Dazn permetterà a tutti gli abbonati della pay-tv di assistere al match, grazie al decoder SkyQ. Inoltre Dazn, visto che è una piattaforma streaming, metterà a disposizione il match su tutti i dispositivi.

Sarà possibile assister al match da smartphone, laptop, tablet, ma anche dai dispositivi per smart tv come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Infine il match sarà disponibile anche sulle console come Playstation 4 e Xbox One. Per assistere al match basterà quindi scaricare l’applicazione e sottoscrivere l’abbonamento.

Per tutti i nuovi utenti, però, Dazn mette a disposizione un mese di prova gratuito. Basterà registrarsi con le proprie credenziali e poi di potrà usufruire per un mese a tutte le offerte presenti su Dazn. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a solamente 9,99€ al mese.

