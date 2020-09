Sebino Nela e il tumore: “A giorni la mia quarta operazione” 

Sebino Nela torna a parlare della sua malattia. In piena battaglia da otto anni contro un tumore, l’ex difensore svela che a giorni dovrà operarsi di nuovo per la quarta volta.

Sebino Nela, ex calciatore di Roma e Napoli, è ancora in piena lotta contro il tumore. A parlarne è direttamente l’ex difensore, fino allo scorso anno dirigente della Roma femminile, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio due. La sua battaglia, che dura da già otto anni, è purtroppo ancora lontana dal traguardo: “Tra una decina di giorni dovrò sottopormi alla mia quarta operazione, dobbiamo fare un po’ di pulizia perché abbiamo trovato cose non positive”, ha svelato l’ex atleta.

Sebino Nela e la lotta contro il tumore

In incubo che in passato, come svelato dal diretto interessato, lo ha anche spinto a pensare anche al suicidio: “Non auguro a nessuno di fare tre anni di Chemio. ci sono momenti in cui credi di non potercela fare. Ma è importante la prevenzione, non bisogna preoccuparsi di andare dal medico se si può evitare il peggio”, aggiunge il 59enne romano. Ed è per questo che ha deciso di diventare testimonial della prevenzione, presenziando a tanti eventi a tal proposito e diffondendo il messaggio sfruttando la sua visibilità pubblica.

Ora si affida alla sua grande forza di volontà e ai progressi della medicina. Come svelato in questi anni oscuri, ha un sogno e una meta ben precisa: accompagnare le figlie Ludovica e Virginia all’altare. “E’ l’unica cosa che chiedo, nient’altro”, svelò in una precedente intervista. Ma l’augurio e la speranza di tutti noi è che il cammino sia molto, molto più lungo….

