A pochi giorni dalla riapertura, i sindacati hanno indetto il primo sciopero della scuola nelle giornate del 24 e 25 settembre

Da qualche giorno, gli istituti scolastici di tutta Italia hanno riaccolto gli studenti. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid, alla fine il governo ha raggiunto il suo obiettivo, permettendo all’istruzione di tornare a lavorare dal vivo. Nonostante sia ripartita da poco, la scuola è già pronta a scioperare.

Come annunciato dai sindacati, infatti, è stato indetto uno sciopero per le giornate del 24 e 25 settembre. È stato il Ministero dell’Istruzione stesso a darne comunicazione, confermando così la due giorni di stop delle lezioni. “Le Associazioni sindacali hanno proclamato azioni di sciopero nazionale nell’intera giornata del 24 e del 25 settembre” si legge nella nota del ministero dell’Istruzione: “Coinvolto tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero“.

Scuola, a Cisliano istituto chiude dopo 6 ore: “I miei hanno il virus”

A Cisliano, comune in provincia di Milano, la scuola media Erasmo da Rotterdam ha mandato 42 alunni in isolamento dopo sole 6 ore effettive di lezione, spalmate nei due giorni di giovedì e venerdì. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la domenica successiva ai primi giorni di scuola, due fratelli hanno contattato l’istituto, avvisando che: “I miei genitori sono risultati positivi al Coronavirus“. Immediata la decisione presa dal preside: due classi lasciate a casa, per un totale di quarantadue studenti.

Si tratta di una misura di isolamento precauzionale e non obbligatoria, se si tiene conto delle direttive emanate dal Ministero dell’Istruzione. Nel corso delle scorse ore, anche i due bambini si sono sottoposti al test del tampone, e sono in attesa dei risultati.

