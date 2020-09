Roma, Conte fa una visita a sorpresa in una scuola di Tor Bella Monaca

Il premier Giuseppe Conte ha visitato a sorpresa una scuola di Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma, e ha cercato di capire le criticità consultandosi direttamente con gli studenti

Il premier Giuseppe Conte ha visitato a sorpresa una scuola della periferia di Roma, tra Tor Bella Monaca e Torre Angela. Si è recato all’istituto di via Poseidone 66 per interfacciarsi con studenti e personale scolastico e capire quali sono le principali criticità.

La visita di Conte ripercorre la scia di incontri che il presidente del consiglio sta tenendo nelle scuole, tra cui quella di qualche giorno fa a Norcia. La volontà è quella di capire come procede la situazione nelle varie strutture dopo la riapertura.

All’istituto comprensivo di via Poseidone, tra cui anche la scuola media statale Mario Pagano, insieme al premier è stato presenta anche l’associazione presidi di Roma Mario Rusconi. La dirigente scolastica ha spiegato di aver ricevuto all’incirca 400 banchi con le rotelle e se ne attendono altre.

Roma, Conte: “La scuola deve essere esente da polemiche politiche”

“In merito alla riapertura delle scuole mi sento di dire che è inconcepibile che la scuola diventi luogo di sterili polemiche politiche. Negli anni scorsi le criticità le abbiamo nascoste? Io penso che quest’anno l’emergenza ci sfida a fare molto di più”, queste le parole di Giuseppe Conte a margine della visita della scuola a Tor Bella Monaca. “I radar del governo sulla scuola non si spengono mai ma continueranno per tutto l’anno. Non abbiamo nascosto le problematiche attuali. Qui c’è una forte percentuale di studenti con disabilità e extracomunitari ma anche qui l’anno è partito in modo ordinato”, ha poi concluso.

