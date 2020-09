Milano, incidente al casello autostradale: 45enne in gravi condizioni

Grave incidente al casello autostradale che collega Varese a Milano. L’uomo di 45 anni ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in Ospedale.

Sulla strada che collega Varese a Milano c’è stato un grave incidente. Intorno alle ore 12 di oggi, 17 settembre, un uomo di 45 anni si è schiantato contro il guard-rail al casello autostradale.

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi degli agenti del 118 i quali hanno trasportato l’uomo in elisoccorso col codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, l’uomo di 45 anni avrebbe sbagliato a imboccare l’ingresso del casello andando a schiantarsi contro lo spartitraffico che divide l’uscita della corsia telepass da quella per i pagamenti normali.

L’uomo, nonostante il grave impatto contro il guardrail, al momento dell’arrivo dei soccorsi

era cosciente ma in uno stato confusionale.

Coronavirus, allarme Casa Bianca: positivo membro dello staff di Donald Trump

In America l’allerta è altissima. I casi di coronavirus stanno aumentando in modo esponenziale in tutti gli Stati del nuovo continente e l’ultimo caso accertato riguarda uno dei membri dello staff del Presidente Donald Trump.

È allerta dunque nella Casa Bianca dove, a confermare il contagio è stato lo stesso Donald Trump che evidenziato che ad essere positivo al Covid è “una sola persona”, tra l’altro non vicina al Presidente statunitense.

La persona positiva, la cui identità non è stata rivelata, non avrebbe partecipato al grande raduno per gli accordi storici tra Israele, Emirati Arabi e Bahrein avuto luogo proprio sul prato della Casa Bianca.

