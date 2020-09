Hogwarts Legacy, il nuovo videogioco di Harry Potter, arriverà su PS5. Il titolo è stato presentato ieri sera, in occasione della conferenza Sony

Un sogno che diventa realtà per tutti gli appassionati di Harry Potter. Come annunciato ieri durante la conferenza Sony, è in arrivo il nuovo videogioco basato sul mago di Hogwarts. Si chiama Hogwarts Legacy, e sarà disponibile su PS5, Xbox Series X e PC a partire dal 2021.

Ovviamente, pur essendo uno dei titoli di punta della next gen, sarà giocabile anche su PS4 e Xbox One. Al momento, non è ancora stata comunicata la data d’uscita ufficiale del gioco, ma maggiori informazioni potrebbero essere svelate nel corso delle prossime settimane. Sviluppato da Avalanche Software e Warner Bros, si tratterà di un action RPG open-world, che permetterà ai fan di Harry Potter di girare liberamente non solo per Hogwarts, ma anche per la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade.

Hogwarts Legacy, tutte le informazioni ufficiali

Con un trailer ufficiale trasmesso durante l’evento PlayStation 5 Showcase, Avalanche Software e Warner Bros hanno annunciato Hogwarts Legacy, il nuovo titolo dedicato alla saga di Harry Potter. In realtà, il videogioco sarà ambientato nel XIX secolo, quindi prima sia di Harry Potter che di Newt Scamander. Il primo trailer ufficiale ha già fatto intuire che sarà possibile personalizzare il proprio personaggio, uno studente di Hogwarts. All’inizio del videogame – com’è giusto che sia per un gioco ambientato nel mondo di Harry Potter – il cappello parlante assegnerà la Casa di appartenenza.

Nel corso dell’avventura, poi, sarà necessario svelare un antico segreto. Questo potrebbe mettere a rischio l’intero mondo dei maghi. Il protagonista, infatti, ha l’abilità insolita di percepire e padroneggiare la Magia Antica. Sarà a discrezione del player decidere se utilizzarla per fare del bene o diventare un villain.

