Florida, negazionisti manifestano in un centro commerciale – VIDEO

Florida, negazionisti manifestano in un centro commerciale contro l’uso delle maschere per il coronavirus. Il Video ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore

Quella che è andata in scena a Fort Lauderdale, in Florida, è un’altra protesta dei negazionisti del coronavirus che stanno prendendo sempre più piede nell’ultimo periodo. A raccontarla attraverso un video condiviso sui social è stata Marisa Folz, una 28enne proprietaria di una boutique della zona e presente in quel momento presso il centro commerciale Target.

Martedì sera, mentre stava facendo shopping con sua madre e sua zia, ha visto entrare questo gruppo di persone nel negozio, privi di maschera e inneggianti ad una protesta anti-Covid.

Con un po’ di musica di sottofondo hanno iniziato a strillare: “Toglietevi le maschere, prendete aria o non ce la faremo più”.

Uno dei capi gruppo indossava la maglietta “Make America Great Again”, tipico slogan del partito di Trump.

Dallo scoppio della pandemia di Covid-19, l’uso delle maschere è stato strumentalizzato da alcuni attivisti che hanno trasformato una misura di estrema importanza sanitaria in uno slogan culturale.

In diversi supermercati americani il rispetto dell’uso dei dispositivi di sicurezza individuali ha innescato conflitti tra clienti e dipendenti. Anche in Europa abbiamo assistito a qualcosa del genere, come ad esempio in Francia, dove a luglio, un autista di autobus è stato picchiato a morte da passeggeri che si rifiutavano di indossare le protezioni.

Il gruppo di Fort Lauderdale, composto da circa 11 persone, spaziava da giovani ad adulti, uomini e donne, più anche un bambino.

Il centro commerciale Target ha una politica esplicita sulle mascherine, richiedendone esplicitamente l’utilizzo per poter accedere all’interno.

