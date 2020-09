Covid-19, l’infettivologo Matteo Bassetti spiega la differenza tra prima e seconda ondata in corso. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute, l’infettivologo fa ben sperare.

Torna a salire il numero di anziani ricoverati per Covid-19, ma adesso, a differenza di prima, questi riescono a sopravvivere con un’altissima percentuale. Come spiegato dal dottor Matteo Bassetti ai microfoni dell’Adnkronos Salute, sarebbe questa la sostanziale differenza tra la prima e la seconda ondata attuale.

Covid-19, differenza tra prima e seconda ondata

Gli obiettivi principale restano comunque gli anziani e per un motivo ben preciso: “Questo perché sono quelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti, ovvero soggetti con diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso”.

Tuttavia, aggiunge il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, l’infezione oggi ha “un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% dei casi si guarisce”. Poi è chiaro che l’età media dei nuovi contagiati si è inevitabilmente abbassata dopo la vacanza, con i tantissimi giovani che sono rientrato in Italia consapevolmente o inconsapevolmente positivi.

“Ma ad essere mutata è esclusivamente l’età dei contagiati e non dei pazienti”, evidenzia l’infettivologo. E ovviamente lo riferisce con cognizione di causa, osservando gli sviluppi direttamente presso l’istituto sanitario presso cui opera: “Io ricovero solo ultra 80enni con, fortunatamente, una situazione clinica diversa da quella di marzo-aprile e non ho decessi da tempo”.

