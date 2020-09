Covid-19, bollettino 17 settembre: 1585 contagi e 13 morti

La protezione civile ha diramato il bollettino dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia i casi restano ancora sopra i mille giornalieri.

Il Covid-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore il contagio dal virus ha già superato, in tutto il mondo, quota 25 milioni. In Italia la situazione non è allarmante rispetto agli altri Paesi, ma non per questo la situazione può dirsi tranquilla.

Il bollettino odierno della Protezione Civile, per quanto riguarda le ultime 24 ore, ci informa che sono 1585 i contagi (su 101.773 tamponi), 13 persone morte e 689 guariti. Inoltre ci sono 5 persone in più in terapia intensiva e 63 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri italiani risultano i più bassi d’Europa, la situazione va monitorata con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Aumentano i contagi in Lazio, Lombardia e Campania

In Italia la curva dei contagi continua a salire. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato il maggior numero di positività sono in ordine: il Lazio con 492 nuovi casi, la Campania con 302 casi e la Lombardia con 272 casi. Da non sottovalutare i 200 casi in Puglia, 178 in Emilia Romagna, 173 in Sicilia, 136 in Piemonte, 135 in Liguiria e 109 in Veneto. Le restanti regioni della penisola invece registrano casi inferiori ai 100 giornalieri. Inoltre la Regione Sicilia comunica che dei 96 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa; la Regione Calabria comunica che dei 16 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono migranti; la Regione Abruzzo comunica che oggi sono risultati 33 nuovi casi positivi. Dal totale però sono stati sottratti 2 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni.

