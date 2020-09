Preoccupa il Coronavirus in Inghilterra. Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha annunciato nuovi lockdown localizzati per 2 milioni di persone

I dati relativi al Coronavirus stanno tornando a preoccupare in tutta Europa. Solamente qualche giorno fa, la regione di Madrid ha annunciato una serie di nuovi lockdown mirati e restrizioni più severe, al fine di evitare una nuova crescita della curva di contagi. Una situazione molto simile è quella che si sta vivendo in questi giorni in Inghilterra.

I numeri sono nuovamente in aumento, motivo per cui il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha annunciato nuovi lockdown localizzati per quasi 2 milioni di persone nel nord-est dell’Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’Ansa, verrà esteso il giro di vite già reintrodotto qualche settimana fa in diverse città nel nord del Paese. I tassi d’infezione, al momento, sono tra i 70 e i 103 casi diagnosticati per ogni 100mila abitanti.

Inghilterra, nuovo lockdown: “Dati più alti della media nazionale”

Una decisione quasi obbligata quella presa dal governo d’Inghilterra e annunciata dal ministro della Sanità britannico Matt Hancock. Già dalla mezzanotte, saranno imposti nuovi lockdown localizzati per oltre 2 milioni di abitanti nell’area a nord-est del Paese. Stando a quanto riferisce il ministro stesso, nella zona interessata: “La media dei tassi d’infezione è nettamente superiore alla media nazionale. Si parla di quasi 100 casi ogni 100mila abitanti“.

Nello specifico, saranno le città di Birmingham, Bolton, Leicester, Newcastle e Sunderland ad essere interessate alle nuove misure restrittive. Inoltre, anche nelle aree del Northumberland, North e South Tyneside, Gateshead e Durham ci saranno alcuni lockdown mirati e localizzati.

