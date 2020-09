Coronavirus, Germania 2mila casi in 24 ore: la situazione nel mondo

Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Germania, con più di 2mila casi in 24 ore. Preoccupa anche l’India, quasi 100mila casi in un giorno.

La pandemia da Coronavirus non è ancora sconfitta, e continua a preoccupare soprattutto la seconda ondata di contagi. Infatti il virus sembra aver ripreso aggressività nel Vecchio Continente, con un incremento di positività specialmente al rientro dalle vacanze. In Italia, in media, si viaggia a 1500 nuovi contagi al giorno, numeri confortanti rispetto agli altri paesi europei.

Infatti in Germania, nella gioranta di ieri, la pandemia ha fatto registrare un record di positivi in 24 ore. Stando al bollettino dell’Istituto Robert Koch, che segue fin dall’inizio l’andamento della pandemia nel paese, i nuovi contagi nella giornata di ieri sono stati ben 2.194, dato riferito al Die Welt. Il dato preoccupa specialmente perchè l’ultima volta che si sono superati i 2mila contagi era il 21 agosto. Inoltre dall’inizio della crisi sanitaria, il caso totale di positivi dal Coronavirus sono ben 265.857.

Coronavirus, non solo Germania: preoccupano i contagi in India

Ma la pandemia sembra dilagare soprattutto nell’Asia meridionale. Al momento il paese più colpito è proprio l’India. Infatti nel paese indiano continuano a volare i casi di contagio, con il Ministero della Salute locale che ha registrato 97.895 casi nelle ultime 24 ore. Un dato da record, ma nessuna nazione al mondo si era avvicinato ai 100mila contagi in solamente una giornata.

Inoltre, secondo la John Hopkins University, al momento l’India è il secondo paese al mondo per casi di Coronavirus. Stando ai numeri dell’università americana, sono oltre 5,1 milioni i casi totali di Covid-19 nell’enorme paese indiano. Sopra l’India solamente gli Usa, che grazie alla scellerata gestione Trump, al momento primeggia nella triste classifica con ben 6,6 milioni di casi totali da Coronavirus.

La pandemia da Coronavirus nel mondo, ad oggi, ha raggiunto i 29,9 milioni di casi, causando ben 941mila decessi. Numeri pazzeschi, mai visti prima ed inoltre regna grande incertezz sul termine dell’emergenza Sanitaria. Infatti c’è chi afferma che un vaccino metterà fine a tutto ciò già da inizio 2021 e chi invece, come Bill Gates, afferma che la pandemia si concluderà solamente all’inizio del 2022. Vedremo se nei prossimi mesi ci sarà una svolta, intanto Donald Trump è sicuro di mettere fine alla pandemia già ad inizio ottobre, con l’arrivo tempestivo di un vaccino.

