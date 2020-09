Coronavirus, Cuba: approvata app per evitare file supermercati

Il governo di Cuba ha attivato ufficialmente un’app per evitare le file nei supermercati, allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus.

Il governo cubano ha deciso di autorizzare un’applicazione digitale che permetterà di garantire ordine e disciplina durante le file nei supermercati. Da giorni infatti, le grandi cose che si registrano negli alimentari preoccupano molto. Il timore è infatti quello che questi assembramenti possano portare a una nuova diffusione del coronavirus. Per questo motivo, il Consiglio Provinciale di Difesa dell’Avana ha deciso di attivare nella capitale l’app “Cola.cu”. Non bisogna inoltre dimenticare che attualmente Cuba è la città più colpita dello stato dalla pandemia, con più di 4mila casi e 109 morti. Nella descrizione data del governo, l’applicazione “registra la cronologia degli acquisti e identifica la frequenza con cui le persone visitano le strutture, nonché i prodotti che acquistano”. È stata ideata e progettata dall’Università Tecnologica dell’Avana Jose Antonio Echeverria. Lo scopo, come spiegato dai suoi creatori, è quello di evitare la corsa ai beni di prima necessità.

Coronavirus, Inghilterra: annunciati nuovi lockdown nel paese

Il Ministro Inglese Matt Hancock ha annunciato che il governo ha deciso di applicare due nuovi lockdown nella zona nord-est della nazione, che riguarderanno più di due milioni di persone. Una decisione ritenuta inevitabile dopo il rapido incremento dei contagi delle ultime settimane. Nel giustificare il provvedimento, Hancock ha dichiarato che “la media dei tassi d’infezione è nettamente superiore alla media nazionale. Si parla di quasi 100 casi ogni 100mila abitanti“. Ad essere interessata da questa quarantena obbligatoria saranno le zone di Birmingham, Bolton, Leicester, Newcastle e Sunderland.

