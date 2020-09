Calciomercato Juventus, Suarez sempre più vicino. Il calciatore ha ottenuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1, necessario al passaporto comunitario

La Juventus vuole Luis Suarez, e questo non è un segreto. Già in questa sessione di calciomercato, Paratici vorrebbe regalare al neo tecnico bianconero Andrea Pirlo il numero 9 dei sogni, così da poter puntare alla tanto agognata Champions League. Negli ultimi giorni, pare ci sia stata una frenata, tanto che Edin Dzeko è tornato in pole position per un ruolo da prima punta nella Juventus che verrà.

Poco fa, intanto, l’attaccante del Barcellona ha sostenuto e passato l’esame di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1. Si tratta di uno step fondamentale per l’ottenimento del passaporto comunitario, unico grande ostacolo alla trattativa. Più che una questione di accordi, infatti, la fumata bianca tra Suarez e la Juventus non è ancora arrivata per questioni burocratiche.

Calciomercato Juventus, Suarez in bianconero: l’ostacolo burocratico

C’è un grande ostacolo che non sta permettendo la buona riuscita dell’affare Suarez-Juventus: il passaporto comunitario. I bianconeri hanno già occupato le due caselle per gli extracomunitari in questa sessione di calciomercato, e non possono quindi acquistarne un terzo. Per questa ragione, l’attaccante del Barcellona ha da poco sostenuto e passato l’esame per il B1 di italiano, ma potrebbe non bastare. I tempi per ottenere il passaporto, infatti, rischiano di essere troppo lunghi sia per la società campione d’Italia che per l’attaccante uruguaiano.

Per completare la lista Champions, infatti, c’è tempo fino alle 24 del 6 ottobre. Teoricamente – qualora riuscisse a svincolarsi – Suarez potrebbe firmare con la Juventus anche a mercato terminato, ma senza partecipare alla fase a gironi della Champions League. Una questione che rischia di compromettere definitivamente uno dei colpi dell’estate. Edin Dzeko, intanto, è alla finestra. La chiusura della trattativa tra la Roma e il Napoli per Milik darebbe il via libera definitiva all’attaccante bosniaco.

