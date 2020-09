Calciomercato Juventus, Milik ha detto ok alla Roma. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe molto presto delinearsi un importante effetto domino tra le squadre italiane.

La Juventus dopo settimane alla fine ha rinunciato a Gonzalo Higuain. Il centravanti bianconero ormai era fuori dal progetto tecnico della squadra bianconera, che ha da poco scelto Andrea Pirlo come responsabile dell’imminente futuro del club. E lui, nel giorno stesso del suo annuncio, confermò come avesse avuto un dialogo con il Pipita e gli avesse detto, occhi negli occhi, che la squadra non avrebbe più puntato su di lui. Non essendo al centro del progetto tecnico e soprattutto al centro dell’attacco della squadra, l’argentino ha accettato la decisione e ha iniziato a riflettere. Ora la sua carriera si allontana dal Vecchio Continente e continuerà in America, precisamente negli Stati Uniti d’America. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio qualche ora fa, con la società che ha anche sottolineato il passivo in bilancio, avendo liberato a zero.

Calciomercato Juventus, Milik accetta la Roma e sblocca Dzeko

Ora quindi la Juventus ha fretta di chiudere un attaccante e il nome in cima alla lista resta quello di Edin Dzeko. Il centravanti giallorosso ha ormai detto sì al club campione di Italia da un pezzo. Per far quadrare tutto manca però un ultimo sì di un altro attaccante, Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, secondo le ultime notizie di calciomercato riportato da Calciomercato.it, ha detto sì alla Roma. Dopo qualche giorno di titubanza, anche il mancino attualmente del Napoli ha accettato la destinazione capitolina come prossimo passo della sua carriera. Tutto sta per allinearsi quindi, manca soltanto l’accordo totale tra la Roma e il Napoli per il prezzo del cartellino dell’ex attaccante dell’Ajax.

