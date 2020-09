Calciomercato Juventus, Higuain ha salutato definitivamente la squadra bianconero dopo diversi anni di alti e bassi.

Gonzalo Higuain non è più un giocatore della Juventus. Il centravanti bianconero, acquistato per 94 milioni di euro dalla squadra torinese dopo aver pagato la clausola rescissoria al Napoli. Ora però, come vi abbiamo già riportato in questi giorni, Andrea Pirlo ha deciso che il centravanti argentino non può continuare a giocare in bianconero, dato che il progetto tecnico dell’italiano non lo vede come protagonista. Per questo sono iniziati i preparativi per la rescissione contrattuale del calciatore, che ha deciso di abbandonare l’Europa e trasferirsi definitivamente in un altro continente, precisamente in America. Il calciatore ha fatto molto bene nel Vecchio Continente, in particolare vestendo le maglie di grandi club. Dopo diversi anni al Real Madrid, la sua avventura a Napoli che lo ha consacrato come centravanti più forti del Paese. Quindi il passaggio alla Juventus, che però non ha dato i frutti sperati. Ci sono state infatti due piccole parentesi in prestito, al Milan e al Chelsea, prima dell’addio ufficiale.

Calciomercato Juventus, Higuain in USA: il comunicato ufficiale

La squadra bianconera ha appena annunciato l’addio ufficiale di Gonazlo Higuain, che da ora in poi giocherà all’Inter Miami. Il calciatore, andando via, ha però creato anche dei problemi alla società. In particolare il suo addio causerà nelle casse della Juventus un passivo ancora più importante, portando i conti in una situazione ancora più difficile. Come annunciato proprio dalla Juventus in un comunicato ufficiale, infatti, andando via a zero e quindi senza un euro incassato per il cartellino, si viene a creare un brutto buco nel bilancio. Un passivo “pari a € 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore”.

