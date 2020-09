WhatsApp, si potrà entrare di nascosto: merito di una nuova App. Grazie ad “Unseen” potremo leggere i messaggi senza che gli altri ci notino “online”

Quando si parla di messaggistica non si può non far riferimento al colosso WhatsApp. L’azienda americana, inglobata dal gruppo Facebook per la bellezza di 16 miliardi di dollari, offre da tempo tutte le soluzioni necessarie per comunicare gratuitamente attraverso il proprio smartphone. La concorrenza con il passare degli anni è cresciuta, con l’arrivo di rivali quali Telegram o Wechat (guarda caso Russia e Cina), ma per ora i numeri dell’App verde non sono ancora paragonabili agli sfidanti. La ricetta continua ad essere vincente grazie alle moltissime modalità di interazioni che di volta in volta vengono aggiunte, oltre alla semplicità di utilizzo che ha da sempre costituito il punto di forza. Tra gli aspetti più importanti c’è sempre quello della privacy. Mantenere la sicurezza durante l’utilizzo è la prima richiesta da parte di tutti gli utenti. Su questo WhatsApp non è stato sempre impeccabile ma pare aver limato molto nell’ultimo periodo, consentendo di mantenere un perfetto anonimato durante le sessioni online.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, alcuni messaggi bloccano l’app: quali sono

WhatsApp, si potrà entrare di nascosto: merito dell’app “Unseen”

Gli utenti di WhatsApp continuano a richiedere continui passi avanti sulla privacy, per potersi muovere liberamente senza “essere spiati“. Per questo è stato ideato, grazie ad un app terza, un modo per poter usufruire del sistema senza che gli altri ci possano notare. L’applicazione di cui stiamo parlando si chiama “Unseen” e offre l’opportunità di leggere tutti i messaggi in arrivo su un’altra piattaforma, senza dover aprire WhatsApp.

In questo modo tutti gli users non avranno il problema di essere visti dagli altri contatti mentre controllano i propri messaggi o interagiscono con qualcuno in particolare. In più l’ultimo accesso non sarà registrato, lasciando inalterato quello fatto in precedenza. Insomma un modo perfetto per non lasciare tracce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, in arrivo un nuovo pulsante: la sua funzione