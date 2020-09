Singapore, ricompense per chi ha uno stile di vita sano ed un Apple Watch

A Singapore i proprietari di Apple Watch che riusciranno a dimostrare di avere uno stile di vita, saranno ricompensati: come funziona l’iniziativa del governo

Il governo di Singapore ha deciso di collaborare con Apple per incentivare l’adozione di stili di vita più sani. Il Consiglio per la promozione della salute (HPB) ha sviluppato un’applicazione, LumiHealt, che potrà essere utilizzata da tutti i possessori di un Apple Watch.

La nuova applicazione, totalmente gratuita, sarà disponibile dai primi di ottobre. L’HPB ha stanziato 380 dollari di Singapore (circa 240 euro) per gli utenti che vinceranno le sfide e raggiungeranno diversi obiettivi dell’applicazione. I premi saranno utilizzabili sotto forma di buoni acquisto da spendere in alcuni negozi e sono cumulabili per due anni. Gli obiettivi saranno diversificati in base ad età, genere e forma fisica. Un’altra bella mossa da parte della nazione asiatica che vanta uno dei migliori sistemi sanitari mondiali.

Singapore, chi può usare LumiHealt

Il fatto che vi siano dei premi in denaro dovrebbe incentivare le persone ad installare LumiHealt che potrà essere utilizzata dai 17 anni in poi. Inoltre, come requisito fondamentale, c’è anche l’obbligo di possedere un SingPass (equivale al nostro SPID) per avere accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Le informazioni sullo stile di vita delle persone dovrebbe poter aiutare l’HPB a capire quali siano i punti dove intervenire per migliorare la prevenzione. Nonostante sia una bella iniziativa, ha ricevuto critiche per essere stata sviluppata in collaborazione con Apple e di conseguenza riservata all’azienda di Cupertino. Il governo ha, però, chiarito di aver scelto Apple in base alla qualità ed alla quantità di dati che si possono ottenere grazie all’Apple Watch. Ad ogni modo, sono in programma estensioni a più dispositivi.

