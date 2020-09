Scientific American è un’associazione statunitense che rappresenta tutti gli scienziati e tutte le manti brillanti che lavorano per il progresso sul suolo americano. E ora si sono schierati.

La guerra per il posto di presidente degli Stati Uniti d’America continua ad infuocarsi. Il Repubblicano Donald Trump vuole difendere la poltrona ad ogni costo, cercando di ottenere un mandato di altri quattro anni dal popolo americano. Non sarà certo facile, ma è sicuramente il favorito, avendo sempre delle posizioni particolarmente controverse e facendo parlare continuamente di sé. Due fattori che possono essere decisivi quando tantissime persone, anche poco istruite, sono chiamate alle urne. Dall’altra parte il democratico Joe Biden, che vuole riportare il suo partito nello Studio Ovale e provare a dare una svolta ad un Paese che è sempre più in difficoltà. La lotta continua e ora un’associazione importante come la Scientific American ha preso una posizione, forte. E soprattutto senza precedenti.

Scientific American con Biden dopo 175 anni di neutralità

Lo Scientific American non si è mai espresso pubblicamente a favore o meno di un candidato degli Stati Uniti. La lotta tra democratici e repubblicani non ha mai portato ad un endorsement ufficiale, ma ora c’è stato un evento storico. Come ammesso da loro stessi, dopo 175 anni, l’associazione si schiera contro Trump e per Biden. Questo perché il pianeta è in una situazione incredibilmente delicata e no agire subito significa condannarlo. L’intera gestione dell’emergenza legata al Covid-19, i continui attacchi ai media e agli scienziati, i pochi fondi stanziati per lottare. Tutto ha spinto lo Scientific American a schierarsi per Biden.

Scientific American has never endorsed a presidential candidate in our 175-year history—until now.

The 2020 election is literally a matter of life and death. We urge you to vote for health, science and Joe Biden for President.https://t.co/8TlH7shjFn

— Scientific American (@sciam) September 15, 2020