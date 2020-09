Roma, tenta di suicidarsi lanciandosi nel Tevere: salvato dai del vigili fuoco

A Roma, un uomo di 73 anni ha deciso di togliersi la vita buttandosi nel fiume Tevere. Un’autista si è accorto del suo gesto e ha avvisato carabinieri e vigili del fuoco.

È stato soccorso e salvato dai carabinieri e i vigili del fuoco mentre tentava di togliersi la vita lanciandosi nel fiume Tevere di Roma. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri in un zona vicina al Ponte Marconi. Ad accorgersi dell’uomo, e del disperato gesto che stava per compiere è stato il conducente di un autobus di linea che prontamente ha avvertito una pattuglia dei carabinieri che passava di lì. A quel punto, avvisata anche l’unità dei vigili del fuoco e dei sommozzatori, è stato possibile intervenire e salvare l’uomo. Si tratta di un anziano di 73 anni, ancora sconosciute le cause che lo hanno indotto a un gesto così estremo.

