Covid-19, maxi inchiesta a Roma sulle mascherine: ipotesi tangenti e frode

A Roma è stata aperta un’inchiesta che potrebbe scoperchiare un vero e proprio vaso di Pandora. Si parla infatti milioni di mascherine vendute a prezzi folli e senza certificazione.

Forniture sospette di mascherine di protezione contro il coronavirus. Questo il motivo per cui la Procura di Roma ha deciso di aprire quattro fascicoli di indagine. L’ipotesi dei magistrati è che milioni di mascherine siano state immesse e vendute sul mercato senza che disponessero di nessuna certificazione.

Inoltre, c’è anche il sospetto che siano stati pagati dallo Stato a un prezzo spropositato. Le persone coinvolte risultano infatti indagate per frode in commercio.

Roma, maxi inchiesta mascherine: ipotesi di corruzione e tangenti

A riportare la notizia è il Corriere della Sera che racconta come al momento, la squadra di magistrati, guidati e coordinati da Paolo Ielo, stia al momento valutando per capire se gli indagato abbiano approfittato dell’emergenza sanitaria in corso per vendere mascherine agli enti pubblici ad un prezzo fuori mercato e mediante delle fideiussioni fittizie.

Un’indagine che naturalmente porta con sé il sospetto che vi siano stati anche dei funzionari compiacenti all’interno della Pubblica Amministrazione. Una delle ipotesi dunque, è che si trovi di fronte a un vero e proprio caso di tangenti ed episodi corruttivi. D’altronde nei mesi scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha sequestrato più di quattro milioni di mascherine contraffatte e circa 28 milioni di guanti monouso senza regola certificazione.

