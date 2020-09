Un grave incidente a Roma, nel quartiere Prenestino. Qui un agente della polizia locale è stato schiacciato da due tram in corsa. Le sue condizioni.

È successo a Roma, nel quartiere Prenestino. Qui un agente della polizia locale della città capitolina si è incastrato con la moto tra due tram. In modo fortuito l’agente non ha riportato ferite rilevanti.

L’incidente stradale nelle vie capitoline è avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso 15 settembre, per l’esattezza intorno le ore 19. In tale ora, un agente della polizia locale di Roma Capitale, a bordo della sua moto di servizio infatti rimasto bloccato tra due tram che viaggiavano in direzioni opposte.

Dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, non si hanno ancora chiare le dinamiche dell’incidente. L’unico dato certo è che l’agente mentre era a bordo della sua motocicletta si è ritrovato schiacciato tra i due tram. Uno della linea 14 diretto verso viale Palmiro Togliatti e l’altro fuori servizio e dunque privo di passeggeri al momento dell’impatto.

Roma, agente di polizia schiacciato tra due tram: le sue condizioni

L’agente di polizia che a bordo della sua motocicletta è stato schiacciato tra due tram, è uscito illeso da questo grave incidente. Nessun ferito segnalato a bordo del tram ancora in servizio.

Nonostante l’agente non abbia riportato alcun tipo di ferita, l’incidente è stato grave. Per procedere con l’intervento di rimozione del motoveicolo danneggiato è stato necessario interrompere tutte le corse dei tram delle linee 5, 14 e 19, che coprono le tratte che arrivano a Porta Maggiore, Gerani e Togliatti.

In ottemperanza, il comune ha attivato alcuni linee di bus sostitutivi, garantendo così la viabilità per chiunque si dovesse muovere lungo i tratti coperti dalle linee interrotte.

Sul luogo dell’incidente, nel quartiere Prenestino, sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale, i quali hanno provveduto alla rimozione della motocicletta ancora incastrata liberando così la carreggiata.

