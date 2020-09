Ricette top: come preparare il “Cappello del Cardinale”

Un primo piatto simpatico e ricco di fantasia, pieno di ingredienti che valgono per un pasto completo. Vediamo come preparare il Cappello del Cardinale.

Il Cappello del Cardinale è un primo piatto sfizioso e gustoso. Questa pietanza deve un nome così particolare alla sua forma. Ricco di ingredienti, esiste in tantissime varianti, sempre per soddisfare i gusti di tutti: sarà un piatto di cui non potrete più fare a meno. Vediamo come prepararlo per stupire tutti i commensali.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

100 g di riso a cottura rapida

200 g di speck a fette sottili

2 peperoni

2 zucchine

una carota

una costola di sedano

un cucchiaio di capperi

100 g di olive snocciolate

un mazzetto di basilico

4 cucchiai di olio exo

sale e pepe

Procedimento per preparare un perfetto Cappello del Cardinale

Per cominciare la preparazione di un gustoso Cappello del Cardinale, partire pulendo tutte le verdure: peperoni, zucchine e la carota. Ridurre le zucchine a rondelle e i peperoni a listarelle, quindi scottarli per 5 minuti in acqua bollente e salata. A cottura ultimata, scolare e raffreddare. Tritare grossolanamente e mescolare in una ciotola con il sedano affettato, la carota grattugiata, i capperi, le olive spezzettate, il basilico tritato, l’olio, sale e pepe. Tenere da parte circa 4 cucchiai del preparato per guarnire.

A questo punto cuocere il riso in acqua bollente salata, scolare al dente e unirlo alle verdure precedentemente preparate. Foderare uno stampo ad anello con le fettine di speck, riempirlo con l’insalata di riso, compattare il tutto e coprire con lo speck che esce dagli stampini. A questo punto sono pronti per essere impiattati: non dimenticate la restante parte delle verdure per guarnire il tutto.

