Morto il padre di Bill Gates, William aveva 94 anni

All’età di 94 anni è morto il padre di Bill Gates, William, che nonostante fosse molto anziano godeva di buona salute

“Mio padre era il vero Bill Gates. Era tutto ciò che io ho cercato di essere ed ora mi mancherà ogni giorno”, queste le parole che il fondatore di Microsoft ha dedicato a suo padre su Twitter. William, così si chiamava, ed è scomparso all’età di 94 anni. Nonostante fosse molto anziano, la sua morte ha destato sorpresa visto che godeva di buona salute. L’uomo, comunque, è andato via “in modo sereno a casa”.

“Io e lei mie sorelle siamo stati fortunati ad avere i nostri genitori, i quali mi hanno spinto anche a lasciare il college per avviare la Microsoft. Erano al fianco pur sapendo che avrei potuto fallire”, continua il magnate.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Trump sul vaccino: “Possibile tra 3-4 settimane”

Gates ha descritto suo padre come un gran lavoratore ed uno degli avvocati civilisti più rispettati di Seattle. William scrisse nel 2009 un libro di memorie, intitolato Showing up for Life, nel quale descrive la crescita di suo figlio. Parlò di un ragazzino molto intelligente, ma anche polemico e un po’ maleducato. Un carattere forte, insomma, che gli ha permesso di diventare ciò che è ora.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb

— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020